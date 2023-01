Da Lodovini a Cristicchi sul palco delle stelle

Un palcoscenico pieno di stelle. Dal 17 gennaio al 3 aprile l’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore accoglie Tre teatri per te, la stagione teatrale con la direzione artistica di Alex Carpani. Questa edizione vede protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi della scena artistica italiana e non solo. Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, Corrado Augias, Simone Cristicchi, Giuseppe Cederna, Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti, Valentina Lodovini & il Quartetto FontanaMix Ensemble si alterneranno sul palco crevalcorese con spettacoli appassionanti e di alto livello.

Martedì saranno Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli ad inaugurare la stagione con ’I Separabili’, storia di un amore incondizionato di bambini che diventano adulti e che si incontrano di nuovo dopo tanti anni. Il testo è di Fabrice Melquiot, uno degli autori francesi contemporanei più conosciuti e più rappresentati, mentre la regia è di Sandro Mabellini. Il 30 gennaio Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti vanno in scena con ’Lettura Clandestina’, reading teatrale musicale di alcuni estratti da ’La solitudine del satiro’ di Ennio Flaiano. Sul palcoscenico la raccolta postuma di articoli di giornali, scritti personali, appunti di vita ironici, profondi, provocatori e commoventi, selezionati e letti da Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontare e tramandare la figura di un intellettuale che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Si prosegue il 13 febbraio con Valentina Lodovini & Quartetto FontanaMix Ensemble in ’A Futura Memoria – Dedicato Ad Anna Politkovskaja’. Il 14 marzo è n programma ’Ecce homo’. Corrado Augias racconta una vicenda ancora avvolta da misteri e suggestioni: le ultime ore di Cristo, dall’arresto fino alla crocifissione. Il 31 marzo è in cartellone ’Paradiso – Dalle tenebre alla luce’, Simone Cristicchi riporta dopo qualche anno sul palcoscenico un vero e proprio viaggio interiore che conduce l’uomo dall’oscurità alla luce. E’ Giuseppe Cederna, il 3 aprile, a chiudere la stagione con ’Storia di un corpo’, riduzione dell’omonimo libro di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione.

p. l. t.