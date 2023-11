Da lunedì il 14 passa dallo Sferisterio

Dopo il ponte di Ognissanti, un’ulteriore linea Tper transiterà su via Irnerio. Nei giorni feriali l’autobus 14 in direzione Barca dovrà percorrere, nel suo tratto centrale, le vie Irnerio, Indipendenza e Ugo Bassi. Nei T-days, invece, il 14 continuerà a seguire il percorso sull’asse Santo Stefano-Farini. Per rimanere aggiornati sulle deviazioni dei mezzi pubblici, basta consultare il link www.tpr.itgarisenda, indirizzo web in costante aggiornamento