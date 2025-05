Da martedì la mostra in Salaborsa

Da martedì, in Salaborsa, aprirà la mostra fotografica sul trionfo di Roma in Coppa Italia. Un viaggio che ha portato i rossoblù ad alzare il trofeo attraverso 20-30 scatti firmati dai fotografi Schicchi, Finessi e Borsari. La mostra, voluta e prodotta dal Bologna, avrà un’anteprima riservata a calciatori, dirigenti e dipendenti nel corso della cena sociale rossoblù in programma lunedì sera a Casteldebole. Martedì aprirà i battenti in Salaborsa, dove sarà esposta la Coppa Italia, con cui gli appassionati potranno concedersi selfie e foto. La mostra dovrebbe durare circa una decina di giorni.

m. g.