Da ‘Matrix’ a ‘Terminator’. Festival al Modernissimo

L’Alma Mater (ri)porta al cinema l’intelligenza artificiale, con un festival dedicato ai grandi classici dello sci-fi. Il ciclo di otto proiezioni ‘Pre-Visioni di Intelligenza Artificiale’ è in programma al Modernissimo fino a maggio. Prima di ogni film (in lingua originale, con sottotitoli in italiano) sono previsti "momenti di riflessione" con gli esperti dell’Università, compresi filosofi e linguisti, "per scoprire quanta parte delle tecnologie, descritte nelle pellicole di fantascienza, sia ancora fantasia e quanta ormai realtà". Dopo ogni proiezione, gli spettatori potranno essere coinvolti, in uno spazio dedicato, nella creazione collettiva di un film generato proprio dall’intelligenza artificiale, attraverso una piattaforma di Virtual Storyboarding.

Si comincia mercoledì e il primo film è ‘Matrix’ dei fratelli Wachowski (foto a sinistra). Il 21 febbraio sarà la volta di ‘Blade Runner’ di Ridley Scott. A marzo il cartellone prevede ‘Her’ di Jonze Spike e ‘Terminator 2’ di James Cameron, mentre ad aprile toccherà a ‘Minority Report’ di Steven Spielberg ed ‘Ex-Machina’ di Alex Garland. A maggio si chiude con ‘Il mondo dei robot’ di Michael Crichton e con l’intramontabile ‘2001: Odissea nello Spazio’ di Kubrick.

"Pochi ambiti scientifici suscitano tante paure e domande quanto l’intelligenza artificiale – sottolineano dall’Alma Mater –. Nel corso degli ultimi anni, articoli allarmanti si susseguono sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell’IA, così come si moltiplicano i tentativi degli studiosi di rendere comprensibili le sue evoluzioni". Il biglietto intero cosa sei euro, per gli studenti dell’Alma Mater (con badge) il costo è 3,50 euro.

Bologna sempre più attenta all’intelligenza artificiale, dunque. E così si scopre che l’IA è capace di riconoscere i volti, ma è ancora lontana dai meccanismi che utilizza il cervello umano per fare lo stesso lavoro: a metterlo in chiaro è uno studio internazionale guidato dagli scienziati dell’Alma Mater stessa. Mettendo a confronto reti neurali artificiali ed esseri umani, i ricercatori hanno mostrato che l’intelligenza artificiale ad oggi non è all’altezza del nostro cervello. Oppure, vista da un altro punto di vista, i sistemi di Ia non rappresentano un buon modello per capire come il cervello analizza i volti in movimento.

"L’emergere delle intelligenze artificiali ha portato molti scienziati a chiedersi se le reti neurali possano essere utilizzate come strumenti per comprendere meglio il funzionamento del cervello – spiega Maria Ida Gobbini, docente del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche –. I risultati che abbiamo ottenuto mostrano però che questi sistemi non rappresentano in maniera accurata né i meccanismi cognitivi della discriminazione dei volti, né i meccanismi neurali della loro identificazione".

Gli studiosi hanno utilizzato un set di oltre 700 brevi video di volti umani, diversi tra loro per genere, età, etnia, orientamento della testa ed espressioni emotive. I video sono stati poi sottoposti sia a sistemi automatici di riconoscimento sia a volontari adulti sani, dei quali è stata registrata l’attività cerebrale: "Le correlazioni tra IA e partecipanti umani erano però deboli – conclude Gobbini –. Questo ci suggerisce che le reti neurali non forniscono un modello adeguato delle prestazioni cognitive umane di analisi dei volti in un contesto dinamico".