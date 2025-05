Da Micheli a Conte. C’è chi guarda al direttore artistico

In attesa che la nuova sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna si insedi ufficialmente e si presenti alla città, continua a esserci discussione – proprio dietro le quinte in effetti–, sui nomi che potrebbero affiancare Elisabetta Riva nel ruolo di direttore e direttrice artistica. L’ipotesi di una seconda carica circola da tempo ed è stata in effetti presa in considerazione dai vertici della Fondazione lirico sinfonica. Riva, origini milanesi e tanti anni in Argentina, ha guidato infatti, un teatro non prettamente d’opera, il Coliseo di Buenos Aires, con una programmazione eterogenea. Ma si diceva i nomi. Da sempre è stato fatto quello dell’apprezzata Cristina Ferrari, da Piacenza, ma non finisce qui. Nell’ambiente si parla anche di Francesco Micheli, regista d’opera, classe 1972, già direttore artistico del Macerata Opera Festival e del Festival Donizetti Opera di Bergamo, sua città natale. Ma un altro profilo è quello di Pierangelo Conte, direttore artistico al Carlo Felice di Genova, che però ha appena rinnovato la sovrintendenza (ora Michele Galli). Infine, se spunta anche il nome di Vincenzo De Vivo (ora al Teatro delle Muse di Ancona però), potrebbe anche restare l’ipotesi di una soluzione interna allo stesso Comunale. Ancora, dunque, la partita nomine potrebbe non essere finita. Almeno fino alla prossima opera al Nouveau: ’Così fan tutte’, il 25 maggio.

red. spet.