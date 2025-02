Da Mussida alla Doctor Dixie

’Per un amico’, ’Impressioni di settembre’, ’E festa’ e ’La carrozza di Hans’, capolavori progressive rock targati PFM nell’esecuzione di Mussida, co-fondatore della band, chitarra virtuosa, illuminano domani dalle 22 la ribalta del Bravo Caffè. Preludio al manifesto generazionale che l’artista presenta: ’Io Noi La Musica’, suoni e parole intrecciati alle trame del suo nuovo libro ’Il bimbo del carillon’. Altra chicca giovedì: Vince Pastano, chitarrista di Vasco Rossi, col cantante Tony Farina sfoglia il progetto Vince Pastano & Noisebreakers ’Nocturnal Tour 2025’, puzzle di complessità tecnica e melodica mozzafiato. Per San Valentino Samantha Iorio rivisita Sade, artista simbolo della raffinatezza e del groove degli Anni ‘80 e ‘90.

E c’è pure chi sfida il palco dell’Ariston: sabato, infatti, l’inossidabile Doctor Dixie Jazz Band lo fa a colpi di jazz e swing per palati fini. Chiudono un poker ad effetto domenica Ray Gelato e gli Giants. Autentico evento, venerdì, al Camera Jazz & Music Club (ore 22) con l’Indaco Special Quartet che omaggia Billie Holiday e Nina Simone. Protagoniste Silvia Donati (voce), Francesca Bertazzo Hart (voce e chitarra), Camilla Missio (contrabbasso) e Diana Paiva Cruz (batteria). In Cantina Bentivoglio venerdì tocca alla Bentivoglio All Stars, progetto messo a punto da Alberto Armaroli, co-titolare della venue: un ottetto che diventa band resident inglobando il meglio della jazzeria bolognese, con un repertorio che esce dalle secche degli evergreen più abusati. Vera almost big band co-capitanata da quattro sassofoni.

Gian Aldo Traversi