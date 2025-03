Da Nani a Nucci, il teatro per tutte le stagioni

Al teatro di Castiglione arriva Paolo Nani, attore di fama internazionale. E ci arriva con ‘La lettera’, un’opera che ormai è diventata un classico del suo repertorio, rappresentata ininterrottamente dal 1992 ai quattro angoli del globo. Lo spettacolo andrà in scena al teatro comunale domani sera alle 21. La struttura è essenziale, quasi scarna: un uomo entra in un bar e scrive una lettera. La storia si ripete per quindici volte nel corso degli ottanta minuti di scena. Per ogni riproposizione, un registro diverso. Nel giro di poco tempo si passa dal comico, all’horror fino al circo e al cinema muto, in una girandola continua di trovate sceniche.

L’attore, considerato uno dei maestri indiscussi del teatro fisico, è nato a Ferrara ma risiede da tempo in Danimarca dove, nel 1995, ha fondato la propria compagnia teatrale, la Paolo Nani Teater. "Abbiamo pensato alla Lettera – racconta Giuseppe Beccaglia, direttore artistico del teatro – perché è molto adatto, per la scenografia quasi inesistente, ai piccoli palcoscenici. Nani nei giorni scorsi è stato al Duse e abbiamo colto l’occasione di portarlo a Castiglione. Si ride dall’inizio alla fine". Il Teatro comunale di Castiglione dei Pepoli è attualmente gestito dalle associazioni ‘Appennino Sound, ‘Officina 15’ e dalla compagnia teatrale ‘Non solo Ragionieri’ e offre una programmazione culturale che svaria tra i generi, così da intercettare il gusto eterogeneo del pubblico di provincia. Dopo ’La lettera’ il cartellone prevede ‘Jazz on Broadway’ il 5 aprile, ‘Randagi’ il 16 e 17 aprile messo in scena dalla compagnia locale ‘Non solo Ragionieri’, e ‘Tabù’ il 26 aprile. Per il 21 giugno è già certo un importante fuori programma: si esibirà a Castiglione Leo Nucci, baritono di fama internazionale nativo del luogo.

Per l’occasione Nucci sarà accompagnato dal quartetto ‘K (over) 80’. Tra gli eventi in programma anche ‘Tramandante’, ‘Alice nel paese delle meraviglie’ rappresentata dai bambini dell’oratorio e il saggio della locale scuola di musica Appennino Sound. "Aprire un teatro in montagna è un gesto di coraggio – racconta ancora Beccaglia – al limite della follia. Siamo soddisfatti del pubblico, anche giovane, che ci sta dando fiducia. Notiamo ancora un po’ di reticenza verso artisti bravissimi, ma meno noti. Dal prossimo anno valuteremo, per agevolare gli spettatori anche dal punto di vista economico, l’introduzione degli abbonamenti". Info su www.teatrocastiglione.it.

Fabio Marchioni