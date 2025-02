Da Napoli a Parigi cercando Molière

È un viaggio nel teatro quello di Oreste Bruno e della sua compagnia di famiglia, i Fratelli De Bruno da Nola, discendenti del grande filosofo Giordano Bruno. Un percorso da Napoli a Parigi, verso Molière, a bordo di una vera ’carretta dei comici’ itinerante, tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo. Da domani a domenica, Enzo Decaro porta in scena al Teatro Dehon ’L’Avaro Immaginario’, spettacolo da lui scritto e diretto, con Nunzia Schiano e le musiche di Nino Rota (Le Molière imaginaire), prodotto da I Due della Città del Sole.

Enzo Decaro, che cosa vuole trasmettere lo spettacolo? "É uno spettacolo multistrato, leggibile su più livelli. Il primo racconta il viaggio di una compagnia di comici del Seicento che parte da Napoli alla volta della Francia del commediografo Molière, terra che accoglie gli artisti".

E poi? "Poi c’è un livello più profondo: un viaggio nel teatro stesso, un modo per raccogliere e proseguire l’eredità artistica di Luigi e Peppino De Filippo. Infine, vi è una riflessione e una ricerca sulla paternità di alcune opere di Molière, ipotizzando che possano in realtà essere attribuite a Pierre Corneille, un autore meno rappresentato e considerato scomodo all’epoca. Durante questo percorso, i protagonisti incontrano chi sostiene questa teoria".

Che cosa spinge i protagonisti a partire? "La necessità. La dominazione spagnola li considera scomodi e li respinge, e inoltre è in corso una grave epidemia: sono costretti dunque a seguire un percorso già battuto da grandi artisti, che la Francia ha poi inglobato. Basti pensare che la maschera di Scaramuccia divenne celebre per merito dell’attore napoletano Tiberio Fiorilli, che nel seicento lo rappresentò in francia col nome di Scaramouche, o a Paolo Cinelli, ribattezzato in Francia Paul Cinel e divenuto Pulcinella a Napoli. Sono incontri storicamente affascinanti e poco conosciuti, che ci hanno spinto a esplorare il mondo del Seicento: un’epoca spesso tramandata come un secolo buio, eppure ricca di contraddizioni non così lontane dalle nostre. Un’epoca di straordinarie vette di luce e pensiero, lo stesso secolo di Giordano Bruno".

Crede che, come accadeva nella Napoli del Seicento, oggi il teatro possa ancora essere a rischio? "Durante la pandemia si è tentato di trasferirlo online, ma il teatro ha bisogno della presenza fisica di chi lo fa e di chi lo vive. Nei secoli ha attraversato alti e bassi, ma è sopravvissuto senza snaturarsi".

Alice Pavarotti