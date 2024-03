Da Nik West al Bravo Caffè alla ’Terra senza terra’ di Pilar

Sembrava un gioco e invece è arrivato il successo: è la favola di Nik West, chanteuse di grazia espressiva, geniali trovate autoriali, timing perfetto come bassista stasera al Bravo Caffè in quintetto (ore 22, replica domani), tappa italiana dello Spring Tour 2024. Gli altri sono Carlene Graham (voce), Joey Ziegelbauer (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere) e David Cullum (batteria). Nico Gori Young Lions è il quartetto con cui il clarinettista sassofonista rilegge i brani di jazz, choro e bossa in Cantina Bentivoglio (21:30). Poetica dei suoni in interplay con Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Francesco Tino al basso elettrico e Simone Brilli alla batteria. Al Camera Jazz & Music Club stasera (ore 22) è di scena l’ Aaron Goldberg Trio condotto da un pianista di spicco sulla scena globale. Lo accompagnano Joe Santoro (batteria) e Matt Penman (basso). Venerdì e sabato luci su extraterrestri del bebop come Renato Chicco al pianoforte, Piero Odorici al sax tenore, Aldo Zunino al contrabbasso e Andy Watson alla batteria. Domenica al Bravo Caffè Pilar – acronimo di Ilaria Patassini – presenta l’ album Terra senza Terra. Talento di grana fine che agisce su più piani, tra sonorità contemporanee e frontaliere, canzone d’autore, jazz, world e classica. L’accompagna il chitarrista Federico Ferrandina.

Gian Aldo Traversi