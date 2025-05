Da oggi sipario su ’Closer’

Prende il via oggi, al Padiglione Esprit Nouveau ’Closer– Becoming the city’ la rassegna che attraverso i linguaggi dell’arte indaga le relazioni contemporanee, in un programma tra maggio e luglio, curato da Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi, co-direttori artistici di Adiacenze. Quest’anno il tema è lo spazio urbano come luogo di relazione e propone mostre, talk, djset, performance e workshop. Si parte alle 18.30 con Asymmetric Visions, workshop sull’architettura investigativa condotto da Tareq Tamimi di Liminal, gruppo di ricerca dell’ateneo, con una video-installazione visitabile fino al 27 maggio. Poi doppio concerto live dalle 21,30 per la rassegna musicale Libere frequenze, curata da Leonardo Vita. Si prosegue il 23 con Giochi preziosi con Beatrice Citterio.