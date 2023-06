Da Philibert a Massimo Ranieri: guida alle proiezioni di oggi

Parte il concorso internazionale del Biografilm, che oggi porterà al Lumière i primi due titoli dei dieci complessivi. Alle 19 ’Apolonia, Apolonia’ di Lea Glob, una produzione danese-polacca. Nel 2009 la regista danese Glob incontra per la prima volta la pittrice Apolonia Sokol, mentre a Parigi vive tra artisti e attivisti politici, tra cui Oksana Shachko del gruppo d’azione Femen. Dal loro legame nasce un film che mostra il difficile viaggio di Apolonia nel mondo dell’arte e la resilienza delle donne. Stessa sala, ma alle 22, ’Is there Anybody Out There?’ di Ella Glendining prosegue il concorso e il percorso tematico ’Donne, pioniere di libertà’. Nata con una forma rara di disabilità, la regista condivide la sua esperienza e le discriminazioni che subisce attraverso lo strumento filmico. Dopo la presentazione di ’Sur l’Adamant’ ieri sera e in occasione del Celebration of Lives Award a lui dedicato, Nicolas Philibert presenterà il suo ’Être et Avoir’, opera che ha ispirato il tema del Festival di quest’anno, oggi alle 16 al Lumière. In un piccolo paese francese, un maestro cerca di lasciare gli ultimi insegnamenti ai suoi alunni. Alle 21,15, ancora al Lumière, alla presenza della regista Roberta Torre e del costumista Massimo Cantini Parrini, verrà proiettato ’Riccardo va all’inferno’ da lei diretto. Riccardo (Massimo Ranieri) esce dall’ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto, deciso a vendicarsi e conquistare il potere della propria famiglia malavitosa retta dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco). In collaborazione con Goethe Zentrum Bologna ’Franky Five Star’ di Birgit Möller, una leggera, ma non semplicistica, esplorazione delle malattie mentali, apre Beyond Fiction con la sua anteprima italiana alle 18,30. Nella stessa troviamo alle 21 al Biografilm Hera Theatre Pop Up Cinema Arlecchino, ’Knit’s Island’ di Ekiem Barbier, Guilhem Causse e Quentin L’helgouac’h, un viaggio nelle realtà virtuali.

b. c.