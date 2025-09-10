Da piazza Santo Stefano a "Vito". I suoi simboli nella città che lo piange

Nel microcosmo di Stefano Benni, Bologna ha un posto speciale. E non poteva essere altrimenti: nonostante il rapporto conflittuale che lo legava alla città delle Due Torri, lo scrittore scomparso ieri a 78 anni, ha passato gli anni della formazione letteraria, giornalistica e politica sotto i portici, ritornandoci poi dopo un periodo di residenza a Roma. Le ’tracce’ di Benni nel capoluogo emiliano-romagnolo sono ancora vive e pulsanti. Tra le piazze frequentate dallo scrittore e dai suoi amici, spicca piazza Santo Stefano. È lì che si trovavano, tra gli altri, gli intellettuali Stefano e Giorgio Bonaga, il cestista Renato Villalta, il maestro Celso Valli (scomparso a luglio scorso), il designer e pittore Giovanni Pintori, lo scrittore Ermanno Cavazzoni, con ogni tanto un gradito passaggio dell’ex premier Romano Prodi. Un bel trust di intellettuali e ‘teste pensanti’ per commentare la notizia del giorno o discutere delle sorti progressive del paese.

E quando calava la sera, spazio ai biassanot, ovvero i gaudenti protagonisti delle notti bolognesi, di una città che, per certi versi, non c’è più. In una delle ultime interviste rilasciate al Carlino e firmata da Giorgio Comaschi, cinque anni fa, Benni viene iscritto tra "i vedovi" di ’Vito’, la celebre trattoria frequentata da Francesco (che esercita ancora in via Musolesi), del Moretto (via San Mamolo), dell’Osteria della chiesa (che oggi è stato sostituito da ‘Il posto’, in via Massarenti)’, tre luoghi simbolo delle notti bolognesi. Lui stesso, del resto, afferma di "non dormire e camminare insonne per la città. Ci sono tante cose aperte, ma vorrei più bar con le serrande alzate a orari notturni".

Chissà se in quei bar Benni sperava ancora di trovarci la ’Luisona’, la "decana delle paste" che nessuno aveva il coraggio di mangiare, rimasta sotto la teca per decenni. Il Bar Sport (racconto che lo scrittore non metteva in cima alle sue preferenze, ma a cui riconosceva di avergli dato un’aura di notorietà) è infatti un non-luogo, non esiste, sebbene qualche traccia di quell’atmosfera si possa ritrovare in alcuni locali bolognesi. Diciamo che il Bar Sport è un luogo eterno, riconoscibile in ogni paese d’Italia, con i suoi personaggi tipici (il pensionato, il "tuttologo", il barista filosofo, gli eterni giocatori di biliardo). Rappresenta un microcosmo nazionale. "L’ultima Luisona – confessava nella stessa intervista al nostro quotidiano, Benni – l’ho vista a Pievepelago, nei bar di oggi trovi solo paste fighette e spritz...".

E a proposito di Appennino, Benni era nato a Monzuno. "Mi chiamano Lupo perché sono nato a Monzuno e, quand’ero piccolo, i lupi erano fuori dalla porta di casa", racconta. Il borgo nativo era indicato come Biolo (oggi è solo il nome di una via). "Vi passai molto tempo – ricorda in un’altra intervista, lo scrittore –. La mia casa fu distrutta dal passaggio dell’autostrada. Ho cominciato presto a fare i conti con la speculazione: quell’arteria era necessaria, ma non fatta in quel modo". Tra i luoghi d’elezione, si può aggiungere anche il Dall’Ara: forse Benni non era allo stadio tutte le settimane, ma il Bologna lo seguiva, ed era capace di ironizzarci sopra come nessun altro. Celebre la frase: "Il Bologna perse 6-0 dopo essere stato lungamente in vantaggio", scolpita nel cuore di tutti i tifosi rossoblù.

Non solo Bologna. Benni visse per diversi anni nella capitale. Ma quando è tornato, attorno al 2020, lo ha fatto per restare: "Roma è peggiorata in modo pazzesco – raccontava –. I miei amici di Roma mi dicono di tornare e io rispondo: datemi una ragione. Non ne vedo. Infine, la Sardegna, dove trascorreva le vacanze, ogni tanto, con i fratelli Bonaga.