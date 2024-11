Da quaranta giorni senza linea. In campo anche il sindaco

A Ponte Locatello, una località nel comune di Grizzana Morandi, il telefono di cinque famiglie continua ad essere muto. E’ dal 7 ottobre che un guasto legato ad un cavo impedisce alla linea fissa di essere operativa in una zona dove anche il segnale di quella mobile non è presente in tutte le sue parti. Lo stato d’animo di queste persone si alterna dall’essere molto arrabbiato allo sconfortato passando dalla delusione di chi deve comunque continuare a pagare la bolletta, ma al momento l’unica cosa che si può fare è quella di aspettare. Fibercop, la società che si occupa della manutenzione dell’infrastruttura telefonica, fa sapere che per poter riparare il danno è necessario entrare in un’area privata e sebbene vi sia la disponibilità del proprietario a far entrare i tecnici, trattandosi di una seconda casa è necessario che trovi il tempo per raggiungere l’immobile, aprire il cancello agli operatori e attendere che concludano il loro lavoro.

Tra l’altro l’edificio in questione non è neppure nel comune di Grizzana, ma in quello di San Benedetto Val di Sambro. In questi quaranta giorni anche l’amministrazione grizzanese guidata dal sindaco Franco Rubini si è adoperata affinché si superasse questa situazione nel più breve tempo possibile chiedendo anche l’istallazione di una struttura provvisoria, ma anche questa strada non sembra percorribile vista la condizione del territorio, peggiorata dalla recente alluvione.

Il dato certo è che non sono state le recenti opere effettuate per il potenziamento della fibra ottica a causare il guasto.

m. s.