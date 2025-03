"Da questo choc un’opportunità"

"Bisogna trasformare lo choc delle decisioni di Trump in un’opportunità. Abbiamo 20 filiere sul territorio le nostre imprese sono più piccole ma hanno un tasso di tecnologia di produzione spesso più avanzata. È il momento di essere flessibili e provare a entrare in mercati dove prima dominavano solo player locali". Così Michele Poggipolini, amministratore delegato dell’omonima azienda di San Lazzaro di Savena, leader nell’aerospazio, prova a mettere in positivo la minaccia di dazi di Donald Trump, che rischia di pesare assai sulla manifattura emiliano-romagnola, e non solo.

Poggipolini, l’anno scorso avete acquisito la Houston Precision Fasteners, quindi adesso siete in qualche modo al sicuro dai dazi...

"Negli Stati Uniti, a Houston, abbiamo una sede con 120 persone dove produciamo fissaggi critici e bulloni per clienti americani come SpaceX e Blue Origin. Tutte le attività legate a questi settori oggi sono prodotte in Texas, quindi sotto questo aspetto i dazi ci colpiscono poco. L’azienda era un nostro concorrente, dovevamo diventare americani per giocare alla pari".

Ma il settore dell’automotive, che tra Bologna ed Emilia-Romagna è importante, rischia grosso...

"Si tratta di una filiera, soprattutto quella collegata alla Germania e ad altri Paesi europei, che sarà impattata pesantemente dai dazi. E chi non ha una base negli Usa dovrà affrontare difficoltà. Qui sta all’Ue risolvere rapidamente queste criticità, riconsiderando in primis il New Green Deal: chiede alle aziende di cambiare troppo in fretta, il 2035 è domani. Serve uno slittamento, ma fatto con criterio, altrimenti mettiamo a rischio il capitale industriale dell’automotive".

Chi soffrirà di più, secondo lei?

"Chi, nella Motor Valley, lavora con i nostri brand regionali, soffrirà meno. Ma chi fornisce i grandi colossi internazionali vedrà un incremento nei prezzi e nelle forniture: questi extra costi devono essere riconosciuti e trasferiti nei prezzi finali delle vetture. Altrimenti si blocca tutto".

Il mondo è cambiato rapidamente: prima la globalizzazione, ora si torna ai blocchi commerciali

"È un cambio di paradigma enorme, che impatta anche le imprese americane. Abbiamo vissuto trent’anni di globalizzazione, ora dobbiamo essere flessibili. Noi siamo riusciti a cambiare pelle, dalla componentistica per la Formula Uno all’aerospazio, che ora è il nostro core business per il 90% e collaboriamo strettamente con Leonardo. L’impresa del territorio è innovativa, in tanti possono provare a sfidare gli americani, un Paese dove spesso si investe poco in tecnologia e si produce con bassa efficienza. È proprio lì che si aprono spazi per noi".

Andrea Bonzi