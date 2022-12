Da Ravenna in città 18 migranti

Dopo la seconda parte della riunione in Prefettura seguita al sopralluogo di ieri mattina al terminal crociere di Ravenna, il prefetto Castrese De Rosa ha spiegato che 79 dei 113 migranti sulla Ocean Vicking saranno distribuiti in regione sulla base del piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna. Nella nostra città, dunque, arriveranno, dunque, 18 persone (6 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 12 a Modena, 8 a Parma, 5 a Piacenza, 7 a Ravenna, 10 a Reggio Emilia e 6 a Rimini). La Prefettura ravennate e il Comune individueranno una soluzione temporanea per l’accoglienza dei 34 minori non accompagnati. La Caritas si sta adoperando insieme alla Croce Rossa per fornire indumenti e pasti. In quanto alle operazioni di identificazione, fotosegnalamento e screening sanitario, verranno svolte direttamente al terminal crociere, che si trova in località Porto Corsini. Circa le nazionalità a bordo, è emerso che per la maggior parte dei casi si tratta di cittadini della Costa d’Avorio. Tra le nazionalità rilevate ci sono pure Nigeria, Cameron, Guinea Conakri, Mali, Benin, Gambia, Pakistan, Ghana e Senegal.

"Accoglieremo a Ravenna dignitosamente" i 113 migranti tratti in salvo la notte scorsa dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee – ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini –. Ma "mi auguro che al governo non ci sia il retropensiero che portarli in una regione governata dal centrosinistra non metta in difficoltà le regioni governate dal centrodestra".