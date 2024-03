Da re Carlo alle Due Torri: "Guido l’azienda di famiglia. Servono più quote rosa"

Giorgia Roversi è la prima donna a prendere il timone della Te.Co, azienda leader nella distribuzione di cavi speciali e componenti per l’automazione industriale. "Un’azienda a conduzione famigliare da 60,7 milioni di euro di fatturato nel 2023 e 84 dipendenti dove c’è molto ’azzurro’, ma sono arrivata io a portare un po’ di ’quote rosa’", scherza Roversi.

Oggi è direttrice generale dell’azienda bolognese, dopo studi internazionali e 15 anni in Yoox Net-a-Porter (YNAP), leader della moda e del lusso online fondata da Federico Marchetti, dove è stata direttrice della Sostenibilità e inclusione. Non solo. Nel 2021 è stata chiamata anche dall’attuale re Carlo d’Inghilterra, per la sua task force sulla sostenibilità.

Come mai ha deciso di tornare sotto le Due Torri, nell’azienda di famiglia?

"Mio padre mi ha presa apposta per portare più donne... In realtà in un mondo così maschile, mi cresce la voglia e la grinta di farmi sentire. Poi c’è un obiettivo: mettere al servizio del sistema delle piccole e medie imprese e del mio territorio la mia esperienza".

Ha avuto difficoltà?

"A volte è dura trovare donne per certi ruoli. Problema che ho avuto anche in YNAP, ma in quel caso per profili legati alla tecnologia. Ma credo che si debba fare un balzo in avanti. E, non a caso, per l’Emilia-Romagna, che è il nostro punto di forza, abbiamo scelto una donna a capo del team vendite".

Pensando a Te.Co e Yoox qual è stato il momento più duro?

"Beh, quando lavoravo in Yoox abbiamo portato avanti un progetto importante sulla moda sostenibile con il re Carlo d’Inghilterra. Mi presentai a una tavola rotonda dov’ero l’unica donna in mezzo a tanti nobili, uomini, e di una certa età. Non è stato facile...".

Come ha gestito la situazione?

"L’esperienza mi ha formata. Ma non mi sono mai sentita così tanto fuori posto nella mia vita. Ciò nonostante, ho reagito. E in quella difficile tavolata ho preso la parola. Il coraggio, in certe situazioni, bisogna imporselo. Io l’ho fatto. E lo faccio anche oggi quotidianamente nei miei tavoli di business".

Che cosa consiglia alle donne nel giorno della loro festa?

"Di non avere paura. Di provarci. Di mettersi in gioco, con coraggio. Noi donne dobbiamo farci sentire e far sentire la nostra passione, qualità che ci contraddistingue".

Alcune sue colleghe, tra le criticità, hanno sottolineato le poche donne che scelgono discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

"Al festival dell’automazione industriale che abbiamo organizzato con la Fondazione Golinelli abbiamo puntato proprio su questo tema con borse studio per le donne. Quello che si può fare è rendere queste materie, diciamo così, più sexy. E far capire che anche le macchine possono essere affascinanti. Il mio ruolo in Te.Co spero sia utile anche per questo. Mi piacerebbe diventare un modello anche per le ragazze più giovani".

Rosalba Carbutti