Da Rekeep borse di studio per i giovani

Il Gruppo bolognese Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, è impegnato anche quest’anno nella promozione del talento con la XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti, figli di dipendenti del Gruppo, attraverso borse di studio assegnate in base al merito. Prevista l’assegnazione di 419 riconoscimenti, per un importo di 220.400 mila euro, suddivisi in 331 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studenti delle scuole superiori, e in 88 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari.