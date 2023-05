Da Riale a Lavino e Ponte Ronca La giunta fa tappa nelle frazioni

Tre passeggiate di frazione per costruire il Bilancio partecipativo dell’amministrazione. Sono quelle organizzate per stamattina dal Comune di Zola Predosa che inizieranno alle 9,30 da Riale (partenza dal centro sociale Falcone) e proseguiranno alle 10 da Lavino (partenza dal centro sociale Pertini) e alle 10,30 da Ponte Ronca (partenza dal centro sociale Alpi). Arrivate alla quarta edizione, le iniziative del Bilancio partecipativo si svolgeranno entro l’estate con lo stesso format del 2022 quando parteciparono 1300 cittadini. Anche quest’anno il Comune vi ha assegnato 120mila euro. Ogni frazione porterà 3 progetti al voto della cittadinanza, elaborati durante i laboratori partecipati. Il più votato sarà finanziato con 30mila euro. Il progetto di frazione più votato diverrà il progetto per la Città e sarà finanziato con 60mila euro.