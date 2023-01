Da Salaborsa al teatro Mazzacorati

Anche Succede solo a Bologna partecipa alla settimana dell’arte con tre iniziative, aperte anche nella lunga notte del 4 febbraio. Nella cripta di San Zama, via dell’Abbadia 1, verranno esposte le opere dell’artista Claudia De Luca nella mostra Leviagravia.

In SalaBorsa, invece, ecco la personale dello street artist Claudiano.jpeg Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è instragrammabile. Nella cornice di teatro Mazzacorati 1763, in via Toscana 19, invece, ecco l’esposizione di Melisarts (feat Stikki Peaches) con I corpi di Ellis.