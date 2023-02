Da Sanremo a Bologna Bubbico: "Una città unica"

di Francesco Moroni

Bubbico, com’è stato ritrovare il palco dell’Ariston? "Che dire… È stata la seconda volta per me, ma si è rivelata un’esperienza ancora più incredibile e arricchente. Poi l’altra volta avevo diretto Il Volo, mentre quest’anno mi sono trovata coinvolta dalla forza di Elodie. Cantare con lei è stata un’emozione incredibile". L’ultimo direttore d’orchestra a Sanremo impegnato anche come cantante, neanche a dirlo, fu Lucio Dalla. Undici anni fa, poco prima di morire, diresse e duettò insieme a Pierdavide Carone. Corsi e ricorsi storici per Carolina Bubbico, leccese classe 1990, che dopo la felice esperienza al Festival, in cui ha diretto Elodie cantando anche con lei, arriva proprio nella città dell’indimenticabile Lucio, pochi giorni prima dell’80esimo anniversario dalla sua nascita. "Ho sempre amato la scena bolognese: è unica", racconta lei, che stasera sarà al Mercato Sonato (alle 21) per portare in tour il suo "dono dell’ubiquità".

Lei è un’artista ubiqua?

"Il tour prende il nome dal mio ultimo album. E’ un titolo un po’ sui generis, si lega bene alla mia incapacità di scegliere diverse cose nello stesso momento (ride, ndr)".

Che tipo di scelte?

"Di tutto: da cosa ordinare dal menu fino alle scelte di vita più significative. In fondo, penso sia una caratteristica dell’essere umano. L’ubiquità è un dono divino, quindi nessuno può possederlo, ma ho pensato calzasse perfettamente con l’atto creativo, con il comporre musica, che favorisce un certo tipo di ubiquità nei linguaggi".

In che modo?

"Penso sia un fatto molto spontaneo, è naturale attraverso la ricerca musicale toccare diversi aspetti del linguaggio. Adoro il concetto di musica universale, senza limiti né etichette. Chiaramente esistono dei codici che vanno rispettati, per me è come una croce e delizia: mi piace sperimentare, tuffarmi, provare diversi paesaggi sonori, spaziare molto. Il focus è mettere la propria voce in tutto ciò che si tocca. Lo considero il mio manifesto artistico".

L’ultimo singolo, ‘Portami a ballare’, come si inserisce in questo processo?

"Fa parte del mio modus operandi: è una canzone all’italiana, dove il testo ha grande importanza. Ho messo molta cura nel brano e parlo d’amore, cosa inusuale per me. Penso sempre di poter cadere nella banalità…".

Questa volta non poteva farne a meno?

"Lo faccio di rado e ho voluto metterci me stessa. È la storia di una coppia di amanti: la canzone nasce come uno ‘specchio riflesso’, dove ogni ascoltatore si può e si vuole riconoscere. È una storia giovane, nata all’improvviso, con la voce di una donna che descrive l’uomo di cui è innamorata. Gli chiede di essere scelta, di portarla a ballare sotto la pioggia, l’elemento naturalistico e rivelatore dell’amore".

C’è un contrasto all’interno? "Sì, la parte testuale si contrappone al beat, che porta da tutt’altra parte: vola Oltreoceano, fino a toccare sonorità soul e r’n’b. Mi piace usare il termine ‘Pangea’: un luogo da dove veniamo tutti, una sorta di macro contenitore con tante piccole penisole".

Porterà questo sul palco del Mercato Sonato?

"Lo spettacolo è curato nei minimi dettagli, con una band molto corposa. C’è anche mio fratello, che produce la mia musica, e due coriste a cui tengo molto: è la prima volta che le porto sul palco, sono mie studentesse al Conservatorio e amo avere un approccio vocale collettivo".