Da ’scriccioli’ a lettori esperti. Riscoprire il valore del libro

Scriccioli in prima elementare, ma già con le nostre esperienze di lettura: genitori, nonni, maestre che leggono per noi. Ora in quinta, con il libro personale o della biblioteca sul banco, ci sentiamo lettori competenti, o quasi… in rapporto alla nostra età. Per molti di noi il libro è una passione, per altri un buon compagno. Noi ragazze e ragazzi di quinta della Scuola Dozza di Bologna in controtendenza diciamo: "Leggere va di moda". E forse ripetendolo… un po’ diventa vero. Per la nostra prima uscita scolastica abbiamo dovuto aspettare la fine della classe seconda: periodo covid. "Il covid odia leggere", ha limitato i nostri spazi, le nostre piccole libertà e forse anche la nostra fantasia.

Finalmente eccoci con la classe nel centro di Bologna. Nella Biblioteca Sala Borsa, ci siamo persi tra gli scaffali pieni di libri ben classificati. Scelto il libro, siamo sprofondati nelle poltroncine in un silenzio maestoso. La lettura ci ha accolto e protetto dai pensieri negativi. Per alcuni è stato come prendere la mascherina e buttarla via; per altri è stato importante commentare il libro con i compagni. In quel momento ci siamo liberati dal periodo delle malattie. Abbiamo fatto la tessera per il prestito valida in tutte le biblioteche di Bologna; noi frequentiamo ’Casa di Khaoula’, la più vicina alla nostra scuola. Alcune ricerche dicono che i ragazzi leggono poco e non comprendono il testo, è una specie di allarme sociale. Allora attiviamoci: la lettura è una chiave preziosa per la comprensione. Ci aiuta a mettere in relazione i fatti, a capire cosa vuol comunicare l’autore, a scavare tra le righe utilizzando le ’FiveW’: le 5 domande del giornalista.

Con la lettura diventiamo fulmini nei compiti, anche perché lettura e scrittura sono come due gocce d’acqua ed è più difficile ’metterci nel sacco’. È una nostra amica, non vi pare? Ci sono ragazzi che usano sempre di più un ’linguaggio accorciato’, fatto di: fra’, bro’… forse influenzati dai social o per sembrare più grandi. Ci si può divertire e l’importante è trovare un equilibrio, però le parole bisogna conoscerle e niente di meglio della lettura per conoscerne sempre di più. Uno dei nostri compagni dice che se arrivi in Italia da un altro paese devi leggere tantissimo: nelle biblioteche di Bologna ha trovato libri nella sua lingua madre e in lingua italiana. A volte ci immedesimiamo nei personaggi dei libri che stanno proprio affrontando alcuni dei nostri problemi di ragazzi in crescita; leggendo ci esercitiamo a risolverli e ci chiariamo le idee.

Classe 5A Dozza: Sofia A, Doha A, Flavia A, Riches B, Bianca Aurelia B, Victoria D, Cristian D, Amira E.H, Leonardo E, Sara F, Giulio G, Francesco G, Francesca G, Shetter I, Shadman I, Rachele M, Sofia M, Gioia M, Paola S, Yujun Z.