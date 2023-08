Da qualche settimana in via Obverdan cartelli di divieto di sosta impediscono il parcheggio nei pochi stalli vicino al portico, nel tratto tra piazza San Martino e via delle Moline. Ma non ci sono stati lavori e il cartello indica di non sostare per la necessità di pulire la strada... nella notte tra il 19 e il 20 luglio! Mi domando: si sono dimenticati di togliere i cartelli o i cittadini non hanno diritto di sapere perché non possono sostare in strada?

Emidia Castelli