"Da sinistra falsità sul presidio. I diritti valgono anche per noi"

"La lettera aperta al sindaco di San Giovanni in Persiceto e scritta da Pd, Cgil e altre associazioni di sinistra riguardo la nostra presenza nel centro della cittadina contiene diverse inesattezze". Lo si legge in un comunicato della Rete dei Patrioti di Bologna. Sabato scorso il movimento aveva organizzato una manifestazione in piazza del Popolo che prevedeva un volantinaggio contro i centri di accoglienza. La questura per motivi di ordine pubblico non aveva però concesso l’uso della piazza, visto che c’era un banchetto del Comitato per il sì al referendum. Il gruppo dei patrioti era stato fermato dalla polizia in corso Italia. Quindi era intervenuto il sindaco Lorenzo Pellegatti che aveva indirizzato i manifestanti in piazza Garibaldi. Ma la cosa non è stata gradita dalla sinistra, che ha duramente criticato Pellegatti per aver ‘consigliato’ ai manifestanti l’alternativa.

"Come abbiamo più volte dichiarato – si legge nella nota – abbiamo dato regolare preavviso di un presidio in piazza del Popolo; abbiamo quindi presentato richiesta regolarmente sia nei tempi che nelle modalità. L’articolo 21 della Costituzione sancisce il diritto a manifestare. A Persiceto abbiamo avuto un ottimo riscontro con i cittadini e la nostra campagna contro i centri di accoglienza, che trova concordi tanti cittadini, continua in altri comuni del Bolognese".

p. l. t.