Da subito, forza Bologna. Una maglia del club in dono ai nuovi nati: "Passione dalla culla"

La maglia del Bologna sette giorni su sette. Una regola che vale per tanti tifosi di tutte le età e che ora può diventare una bella abitudine anche per i più piccoli grazie a ’Sin dall’inizio forza Bologna’, un’iniziativa che nel titolo richiama uno dei cori più famosi dei sostenitori rossoblù e che mira ad avvicinare al club un numero crescente di sostenitori, anche se ancora in fasce.

Il progetto prevede infatti la distribuzione di una maglia in formato ’baby’ per le neonate e i neonati del Comune di Bologna e nasce proprio grazie a un’idea della società di Joey Saputo, supportata dalle istituzioni e dai partner, a partire da quello tecnico, Macron, fino a Selenella, Lavoropiù e alla stessa azienda di famiglia del patron rossoblù.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa ci ha pensato Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, che ha evidenziato l’entusiasmo che ha guidato la società nel lanciare questo progetto durante la conferenza di presentazione a Palazzo d’Accursio: "Questa iniziativa testimonia l’intenzione del club di essere sempre più vicino ai propri sostenitori e al territorio, instaurando un legame di affetto con i nuovi tifosi fin dal primo giorno. Questo progetto nasce dall’esperienza maturata anche grazie a iniziative precedenti, per provare a mettere un po’ di fede rossoblù sin dalla nascita nei neonati e nelle loro famiglie. È in linea con tutto quello che il club fa sul territorio per cercare di far affezionare i giovani tifosi ai nostri colori. Abbracciamo già diverse fasce d’età, dal Kids Club al Senior: mancavano i neonati".

Prosegue: "Ringrazio il Comune e tutti i partner che abbiamo coinvolto in questa iniziativa sul territorio. Il Bologna è una bellissima àncora di legami affettivi, che lega il territorio bolognese. Siamo molto contenti di portare avanti questo progetto, che avvolge nei colori rossoblù pure un evento tanto speciale quanto quello della nascita di un bimbo".

I neo genitori riceveranno dunque una maglia del Bologna in formato ’Infant’ all’interno di un apposito cofanetto contestualmente alla registrazione del nuovo nato in uno degli ospedali della città, cioè Sant’Orsola Malpighi e Maggiore, oppure nel Settore servizi demografici del Comune. Un’iniziativa andata in porto anche grazie al sostegno di Palazzo d’Accursio, che ha creduto in ’Sin dall’inizio forza Bologna’: "La città è lieta di accogliere le nuove nate e i nuovi nati nella grande famiglia dei bolognesi – commenta Roberta Li Calzi, assessora allo Sport –. Per manifestare la nostra partecipazione a questo momento così speciale, abbiamo condiviso l’iniziativa del Bologna Fc 1909 di consegnare un omaggio dal grande valore simbolico per le emozioni che lo sport regala a ogni età, per il valore educativo della pratica sportiva e perché crediamo sia importante prendersi cura delle persone e della comunità. E l’attività sportiva è un bel modo per farlo".

L’iniziativa è già attiva per tutte le nuove nate e i nuovi nati a partire da questo mese. Un piccolo tocco rossoblù accanto alla gioia di una nuova vita.

Gianluca Sepe