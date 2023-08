Da Tebe ai libri nel fango L’arte aperta a Ferragosto

Non chiudono le porte i musei nella giornata di Ferragosto: chi sarà in città in quella che si prospetta come una delle giornate più calde dell’anno potrà rifugiarsi tra le collezioni e le mostre aperte al pubblico, al cospetto di Sekhmet, la Potente o delle iscrizioni provenienti dalla ziggurat di Kalkhu.

Al Museo Archeologico, aperto dalle 10 alle 19 come tutti gli altri musei civici, è ancora possibile ammirare Sekhmet, divinità egizia con testa di leonessa e corpo di donna, una cui statua, proveniente dal Museo egizio di Torino, dialoga con una sua omologa parte delle collezioni dell’istituzione con sede sotto il Pavaglione. Dall’altra parte della piazza, le Collezioni comunali d’arte di Palazzo d’Accursio ospitano fino alla fine di settembre la mostra Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone, prima monografica dedicata al pittore settecentesco.

Poco più lontano, al Museo Medievale, l’archeologia incontra l’attività del Nucleo Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, grazie al quale potè essere riconsegnato all’Iraq un mattone proveniente dalla ziggurat di Kalkhu, risalente al IX secolo; il sito, parte della successiva Nimrud, è lo stesso che l’Isis rase al suolo nel 2016, e che ora idealmente rivive nella mostra Gli assiri all’ombra delle Due Torri. Non chiude a Ferragosto neppure la Pinacoteca, aperta dalle 9 alle 19, così come sarà visitabile anche Palazzo Albergati, dove è in corso la mostra Timeless Time del fotografo cult Vincent Peters. Porte aperte anche al MAMbo, dove sono in corso varie mostre, fra cui, alla Sala delle Ciminiere, la prima retrospettiva italiana dedicata alla danzatrice, regista e coreografa Yvonne Rainer; nella Project Room ha invece preso vita la mostra di Muna Mussie dal titolo Bologna St.173. Un viaggio a ritroso, sguardo sui festival curati dal ’72 al ’91 dalla comunità eritrea. Nel foyer prosegue poi la mostra del fotografo Giovanni Zaffagnini dedicata a I libri e il fango della Romagna alluvionata. Aperti al pubblico anche il Museo Morandi, il Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, e il Museo internazionale e biblioteca della musica, dove è in corso la mostra It’s (NOT) only Rock’n’Roll. Le foto di Mark Allan, a cura di Pierfrancesco Pacoda. Qui alle 21 è in calendario anche il live del Flaira Ferro trio. Apertura straordinaria per il Mast che festeggia i suoi dieci anni con i Visual Spaces of Today di Andreas Gursky, prima sua antologica in Italia, e con Animo, Cipputi!, un racconto degli ultimi cinquant’anni di vita pubblica italiana attaverso le vignette di Altan. Anche molti dei musei di Genus Bononiae saranno visitabili dalle 10 alle 19: fra questi Palazzo Pepoli, il complesso di Santa Maria della Vita (qui l’esposizione dedicata a Ilario Fioravanti) e Palazzo Fava: qui la mostra Viaggio verso l’ignoto. Lucio Saffaro tra arte e scienza.

Filippo Donati