Da Tokyo a Bologna esplorando il lato dark

L’estetica del mostruoso permea la cultura giapponese fin dalle origini, protagonista nell’arte visiva e nella letteratura, ispiratrice di immagini e racconti sempre nuovi. Ecco il cuore della quindicesima edizione di ’NipPop, Parole e Forme da Tokyo a Bologna’, il festival con leit motiv ’Into the dark. Il lato inquieto del Giappone’, che prende vita negli spazi del DamsLab - Dipartimento delle Arti dal 6 all’8 giugno con la direzione artistica di Paola Scrolavezza, che è riuscita a portare in città ospiti quali Kamon Nanami, acclamata scrittrice di horror e Toyama Keiichiro, creatore della saga di culto ’Silent Hill’, e Nakamura Marine, fashion designer e creatrice di kimono.

Ma saranno tanti i protagonisti, con nomi a noi ben noti, da Igort a Giorgio Amitrano, da Ichiguchi Keiko e Francesca Scotti a Eddy Wertheim e Fusako Oshinaga, specialisti di ukiyoe e hanga. Si potrà fare anche un viaggio nell’arte tessile giapponese con Chiara Bottelli, nipponista, travel advisor e ricercatrice tessile: in Giappone ha appreso l’antica tecnica del furoshiki, l’arte di avvolgere, contenere, trasportare oggetti di ogni forma con un quadrato di stoffa trasformandolo in borse comode ad ogni occorrenza, e su questo terrà un workshop domenica 8.

La sua mostra, quella di Kamimura Kazuo ’Tredici notti di rancore’ e l’area kimono di Nakamura Marine, apriranno il 6 giugno dalle 18,30. Il 7 giugno dalle 10 si tengono invece gli incontri con Cristian Pallone su ’La paura fa Gotanda: itinerari mostruosi nella città di Edo’, ’Il buio oltre le assi. Spiriti e mostri delle case giapponesi’ con Chiara Rita Napolitano e il talk di Kamon Nanami. Dalle 10 alla sala seminari workshop di game design con Toyama Keiichiro.

Domenica 8 in mattinata Naomi Cavaliere parla di ’Un demone cannibale nella letteratura consolatoria? La yamanba nascosta nelle opere di Kaho Nashiki e Yumoto Kazumi’ e poi Marco Del Din su ’Favolosi mostri: drag e mostruoso in un club a Kyoto’. "Il mostro non è solo l’incarnazione di paure e inquietudini – spiega Scrolavezza, a proposito del leit motiv del festival di quest’anno –. Diventa anche veicolo e strumento dei processi di marginalizzazione, esclusione, discriminazione e violenza che segnano le nostre società e soprattutto non è solo qualcosa che vive fuori da noi, che si annida negli spazi liminali: è anche dentro di noi, radicato nelle pieghe più profonde e intime della psiche". Ingresso libero, info e programma: www.nippop-eventi.it.

Benedetta Cucci