Da Topazia alle Due Torri

Nel mondo di Geronimo Stilton non ci si annoia mai. Alla Fiera del Libro per ragazzi il celebre Topo presenterà le sue ultime fatiche, a cominciare da ’Il mio amico Principe’ fino a ’Le avventure del giovane Gero-Mai saltare la scuola!’, nuova collana che racconta le sue avventure giovanili. Ma quest’anno si festeggiano anche i primi 20 anni della collana del ’Regno della Fantasia’, ed ecco come ripercorrere le avventure di Geronimo in 13 coloratissimi libri speciali (magari sul Drago dell’Arcobaleno, come nella foto sotto).