Da Tosiani a Gualmini: "Bel gruppo"

"Anche questa volta l’Emilia-Romagna ha una rappresentanza numericamente e qualitativamente importante", dice con soddistazione il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani (nella foto). Si congratula con Elly Schlein anche l’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini: "Ci sono tutte persone di qualità che faranno molto bene. Tante le conosco direttamente e con cui ho avuto l’occasione di lavorare". Tra i tanti, cita Igor Taruffi "con cui ho introdotto il ‘Reddito di Solidarietà’ in Emilia-Romagna e tante altre iniziative". Giudizio positivo alla segreteria di Schlein anche da parte del sindaco Matteo Lepore che twitta: "Sono felice per la bella squadra. Adesso al lavoro tutti e tutte insieme". Conclude il consigliere regionale Pd Stefano Caliandro: "La squadra dimostra che l’unità non si è solo predicata, ma anche praticata. Il nome di Igor dimostra il percorso di apertura del Pd".