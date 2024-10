Da Trainspotting agli incontri sotto le Due Torri

È stata all’Odeon (nella foto) la prima tappa della serata bolognese di Irvine Welsh, lo scrittore scozzese amatissimo da almeno due generazioni, in occasione della proiezione di ’Trainspotting’ il film di culto di Danny Boyle tratto dal suo libro del 1993. La serata è poi proseguita al Bravo Caffè in compagnia di Enrico Brizzi per la presentazione del suo ultimo romanzo ’Resolution’ (Guanda) terza tappa in compagnia del detective Ray Lennox. Lo scrittore ha poi chiuso la sua presenza bolognese al Locomotiv dove, in seconda serata, ha dato vita ad un dj set decisamente a modo suo.