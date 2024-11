"Da tre a undici eletti. Un ottimo risultato"

Marta Evangelisti (FdI), torna in consiglio con un grande exploit, se l’aspettava?

"Un buon risultato, frutto di un percorso che con Bignami e tutti i colleghi di FdI stiamo facendo da tempo. Il merito va poi a tutta la classe dirigente, ai militanti e ai candidati con cui abbiamo condiviso una campagna elettorale inclusiva. Ha vinto la squadra, non la persona".

Per FdI un buon risultato, visto il più 15% rispetto al 2020. Ma c’è una piccola flessione di 4 punti sulle Europee.

"Il raffronto va fatto tra elezioni di pari livello istituzionale, il dato è che il partito rispetto alle Regionali 2020 è cresciuto da 3 a 11 eletti, e questo attesta il grande lavoro che sui territori viene svolto ogni giorno. Siamo assolutamente soddisfatti".

Sanità per ripartire sempre al primo posto?

"Si fa opposizione a fronte di proposte. De Pascale ha promesso di rivedere diversi settori, quali sanità appunto, cura e prevenzione del territorio, ma anche di sciogliere nodi rispetto alle infrastrutture o ripensare la legge sul consumo del suolo e le aree protette. Attendiamo fiduciosi. Il resto è scritto nel programma e da lì ripartiremo".

Perché Elena Ugolini non ha convinto gli elettori?

"Intanto Elena deve essere ringraziata per il grande impegno profuso. Non credo che sia stata la proposta a non convincere, piuttosto penso che ancora una volta ci si sia stato soprattutto un voto ideologico, la paura di cambiare. Chi ancora una volta ha deciso di non votare si assumerà quota parte della responsabilità di ciò che avverrà".

Perché i cittadini alluvionati hanno premiato il Pd?

"Hanno continuato a votare come sempre, o a non votare. Ma la richiesta di incontro con Meloni e l’indicazione di un non meglio precisato patto repubblicano, sembrano tanto un prender tempo. In fondo il presidente è già sub commissario".

Paolo Rosato