Da tutta Italia per festeggiare il compleanno bisestile

Con il taglio della super torta che portava la scritta "I love (un cruore rosso al posto della parola, ndr) 29" e il brindisi con fiumi di spumante al termine di una ricca cena preparata dallo chef Claudio Bedini, giovedì sera tra le musiche festanti proposte da Mattia Romagnoli, nelle sale dell’osteria Terzo Tempo di Crespellano si è chiusa la seconda festa dedicata ai "29ini", cioè ai nati "nel giorno che non c’è", il 29 febbraio, la data bisestile che nel calendario capita ogni quattro anni.

"La prima edizione la tenemmo nel 2016 – ha rivelato Federica Montaguti, organizzatrice dell’evento – nel 2020 l’abbiamo saltata causa Covid e oggi è riesplosa con tantissime adesioni". Come otto anni fa, la festa era stata organizzata per Sara Boschi (16 anni), figlia di Federica Montaguti. "Quando ero in sua attesa – ha raccontato quest’ultima – avevano previsto che Sara sarebbe nata il 29 febbraio. Non ci credevo. Invece, è successo. E, allora, per festeggiare il suo compleanno nel giorno della sua nascita ho inventato questa festa che ha avuto decine e decine di adesioni da tutta Italia". Assieme a Sara Boschi a Crespellano l’altra sera a festeggiare il compleanno dei "29ini" c’erano Francesco Del Carlo, Giovanni Catanese, Simone Gibellini, Sofia Trimarco, Gianluca Belletti, Sabrina Piccolo, Marino Virdis, Sabrina Faganelli e Marina Marini. On line erano collegati Ilaria Valletta da Caserta, Debora Ghiraldo da Monselice, Jessica Faggiomuzzi da Sondrio, Maria Casasanta da Aquila, Flavia Mattiello da Vicenza, Carmelo Genco Russo da Caltanissetta, Giovanni Simeone da Caserta, Giulia Caroti da Arezzo, Francesca Santi da Viterbo e Valeria Carnuccio da Senigallia. "Non mi aspettavo tanta partecipazione – ha confessato Sara Boschi – sono stracontenta. Mi aiuta a fare di più negli studi. Dopo il liceo artistico all’Arcangeli di Bologna, voglio studiare da architetto".

