Da un controllo stradale scoprono serra di marijuana

Una serra di marijuana, con 111 piantine, con sistema di irrigazione e illuminazione. L’hanno scoperta i carabinieri, arrivando nell’appartamento in zona Lame a Bologna, ‘fiutando’ l’odore della cannabis addirittura da Ozzano.

Tutto è partito da un controllo su strada. I militari dell’Arma, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno bloccato un camper nel territorio di Ozzano: una volta aperta la portiera del mezzo, hanno subito avvertito provenire dall’abitacolo un forte odore di marijuana. Così hanno deciso di controllare bene: il conducente, un sessantatreenne, aveva con sé mille euro e nel van sono stati trovati dai militari alcuni frammenti di ‘erba’. Una circostanza che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche, spostandosi a casa dell’uomo, a Imola, per una perquisizione domiciliare. Qui, in una cassaforte, sono stati trovati altri duemila euro, oltre a 0,3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Nell’abitazione, però, i carabinieri hanno notato anche alcune bollette, intestate all’uomo, relative a un’altra abitazione a Bologna.

Una pista che è stata subito battuta dai militari. E qui è arrivata la vera sorpresa: all’interno dell’appartamento, divise tra le varie stanze, c’erano 111 piantine di marijuana, con tanto di impianto per la coltivazione. Le piantine sono state quindi sequestrate e il 63enne è stato arrestato con l’accusa di coltivazione di stupefacenti.

