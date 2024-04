Da Vasco a Ligabue, appello alla Regione

Vasco Rossi, Ligabue, i Nomadi, gli scrittori Marco Missiroli ed Enrico Brizzi: sono alcune delle personalità dell’Emilia Romagna appartenenti al mondo della cultura, della musica e della scienza che hanno sottoscritto l’appello promosso dalla Associazione Luca Coscioni per chiedere al Consiglio Regionale di discutere la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito” sul suicidio medicalmente assistito. Tra loro anche Giorgio Macellari, chirurgo senologo e membro del Comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi, Stellario Dugoni, paziente oncologico, lo scrittore Paolo Nori, Piero Ignazi, politologo, Stefano Bonaga, docente di filosofia, e Federico Enriques, ex senatore.

In Emilia Romagna, spiega l’associazione Coscioni, in oltre 9 mesi di tempo, dopo il deposito avvenuto lo scorso 7 luglio delle oltre 7.200 firme raccolte a favore della proposta di legge, il Consiglio Regionale ancora non si è espresso né sono ancora iniziate le audizioni in Commissione. Per questo Marco Cappato, ieri a Bologna ha rivolto un appello alla Regione per chiedere la discussione della proposta di legge popolare.

"Le linee di indirizzo per le ASL emanate con la delibera di febbraio scorso dalla giunta Bonaccini non sono sufficienti, perché non garantiscono diritti alla persona che presenta la richiesta di aiuto. Continuano infatti a non garantire tempi certi per chi intende fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. Per questo è indispensabile che il Consiglio regionale adotti una legge".