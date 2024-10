Da via Fondazza a New York e ritorno

Una 48 ore dedicata a Giorgio Morandi. Sarà come un tour culturale ed artistico per celebrare il grande Maestro, a 60 anni dalla sua morte, con chi lo ha studiato a fondo, facendolo conoscere in tutto il mondo, ed apprezzato, acquistando le sue opere, che sono diventate il punto focale di una delle più note Collezioni italiane: la Giovanardi.

Il primo appuntamento è domani alle 17.30, a Palazzo Segni Masetti, sede di Confcommercio Ascom Bologna (Strada Maggiore 23) Marilena Pasquali, esperta di Morandi, incontra Nicoletta Barberini Mengoli, nell’ambito del ciclo ’Era Bologna’. L’occasione è il primo bilancio – più che positivo stando ai numeri dei visitatori – della mostra curata dalla Pasquali a New York dal titolo ’Morandi. Il tempo sospeso’, e tutt’ora allestita nella sede della Galleria di Mattia De Luca, vicino alla Fifth Avenue. La Pasquali quindi racconterà le fasi dell’esposizione, l’allestimento e i quadri, grazie alle diapositive che proietteranno una carrellata delle 70 opere presenti in mostra. Centrali ovviamente le nature morte, dove ogni oggetto sembra ’sospendere’ il tempo. La mostra ha visto come focus la presenza di 15 oli della Collezione Giovanardi, per la prima volta a New York.

Il secondo appuntamento in calendario è poi giovedì 17, alle 17,30 in sala Biagi del Quartiere Santo Stefano (via Santo Stefano 119), dove la presidente Rosa Amorevole ospita l’incontro ’Risonanza Morandi. Una Collezione d’arte contemporanea nata a Bologna’ con Paola Giovanardi, titolare dell’omonima collezione insieme alla nipote Cristiana Curti.

"Il Maestro – afferma la Giovanardi – nella sua pittura si esprime con un linguaggio unico, quello che nasce dalla bellezza e dalla complessa e raffinata composizione degli oggetti che comunicano serenità ed equilibrio".