Da Villa Aldini alla Futa I luoghi che fanno il teatro

A Villa Aldini come nell’antica Grecia: l’edificio con il suo colonnato e il timpano neoclassico diventa Tebe, la chiesa della Rotonda è il santuario di Dioniso e il parco rimanda al mitico monte Citerone. È qui che, ancora oggi alle 19, Archivio Zeta presenta ‘Baccanti’ di Euripide nella rilettura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, confidando in una breve ripresa settembrina. Spettacolo tribolato che, a causa dell’alluvione, ha visto il debutto di maggio rimandato a lungo. Del resto Archivio Zeta da sempre lavora sul teatro classico trasportandolo in luoghi inconsueti. Non a caso, dal 28 luglio al 20 agosto, la compagnia torna al cimitero militare germanico del passo della Futa per proporre la seconda parte della ‘Montagna incantata’ di Thomas Mann in attesa della prossima estate quando verranno presentate sia la prima parte (vista l’anno passato) che l’ultima.

Perché questa scelta di fare teatro in luoghi insoliti?

"Non lavoriamo in posti belli o interessanti – risponde Enrica Sangiovanni – ma scegliamo spazi che per noi abbiano significato. La nostra ricerca può essere definita ‘scenografia di senso’". Oltre a Guidotti e Sangiovanni (anche registi) recitano in ‘Baccanti’ Diana Dardi, Pouria Jash Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti e Giacomo Tamburini.

Sangiovanni, perché questa tragedia di Euripide?

"Volevamo operare su un testo profondo che fosse pietra miliare e quindi non potevamo non scegliere la figura di Dioniso, dio del teatro. Ci intrigava il fatto che Villa Aldini potesse diventare una collina sacra che volge lo sguardo alla città. Euripide è un vecchio intellettuale ateo che inventa una nuova religione della scena".

Il vostro allestimento evita stereotipi come riti orgiastici o danze tribali e cerca invece una via più spirituale. Come mai?

"Abbiamo pensato alle Baccanti come esseri umani che si compenetrano nella natura. Ma c’è di più: le origini di Dioniso vanno ricercate in Shiva, la divinità induista che rappresenta l’uomo in comunità con il tutto. E su queste radici abbiamo indagato, lavorando sulla danza indiana. E siccome Dioniso è dio dalle molte facce a interpretarlo sono un uomo e una donna".

In autunno inizieranno i lavori di ristrutturazione a Villa Aldini. Tonerete la prossima estate?

"E chi può dirlo. Certo ci piacerebbe continuare a presidiare il luogo, vista la fatica con cui siamo riusciti a costruirci un pubblico".

Claudio Cumani