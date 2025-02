Da Villa Erbosa al Camerun. Donati 60 apparecchi medici

Avrà come destinazione il Camerun il carico solidale di ausili tecnologici e apparecchiature donati dall’ospedale Villa Erbosa all’associazione di volontariato Ortopedici.org ideata dal professor Cesare Faldini. Tutti ausili che sono stati utilizzati ma sono in ottimo in buono stato, tra cui 51 letti elettrificati, apparecchi per anestesia e sonde ecografiche. Un’iniziativa di cui Aiop Emilia-Romagna si fa promotrice sensibilizzando le strutture ospedaliere associate in tutto il territorio regionale. Le apparecchiature saranno ricollocate, appunto in Camerun, all’interno di un ospedale che ha in cura bambini con gravi problemi ortopedici. Un progetto sociale e solidale, quello della onlus, portato avanti dal professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica 1 dell’Istituto Rizzoli, insieme alla sua équipe, con l’obiettivo di prestare cure, operare i piccoli degenti affetti da malformazioni e patologie ortopediche e formare i medici del luogo al fine di renderli più autonomi possibili.

"Ogni dispositivo medico donato rappresenta un’opportunità per salvare vite, migliorare la qualità delle cure e garantire l’accesso a trattamenti adeguati anche in contesti con risorse limitate", sottolinea Elena Bottinelli, ad di Villa Erbosa e vicepresidente regionale di Aiop per la sezione ospedaliera. "La nostra è una piccola associazione di ortopedici, anestesisti, infermieri che trascorrono le vacanze come volontari nei paesi in via di sviluppo. Avendo a disposizione pochissime risorse, donazioni come queste sono in grado di rivoluzionare la nostra azione", il ringraziamento di Faldini.

m.ras.