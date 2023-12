Da Vinci, lavori chiusi in anticipo . Salvini ha inaugurato il nuovo ponte

Dopo esattamente tre anni di chiusura, ieri mattina a Sasso Marconi è stato riaperto al transito il ponte Leonardo da Vinci. Finalmente una buona notizia per tutta la vallata del Reno e dell’Appennino bolognese che attendeva da tempo un segnale positivo vista la situazione già critica della viabilità locale, peggiorata anche nell’ultimo anno come effetto delle frane che hanno da pochi giorni indotto la Città metropolitana a vietare il transito dei mezzi pesanti sulla vicina provinciale delle Ganzole.

Al taglio del nastro era presente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha detto: "Il ponte riunisce, riconnette la comunità. Commercianti, pendolari e studenti in questi anni hanno sofferto i disagi di questa chiusura. Poi però- ha aggiunto il ministro- giornate come quelle di oggi ripagano di tutti i sacrifici fatti".

Ieri mattina c’era un clima di festa per il risultato che Anas ha realizzato nel rispetto dei tempi annunciati, anche se i ponteggi che ancora rivestono i piloni segnalano che il cantiere non è ancora chiuso, e che serviranno ancora alcuni mesi per terminare l’opera.

"Un’opera- ha detto il presidente Stefano Bonaccini- che può fare scuola, anche per la velocità di realizzazione che ci ha lasciato davvero soddisfatti. Il nostro impegno sulla viabilità dell’intera area non si esaurisce qui- commentano il governatore e l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini-. Completato il progetto di fattibilità sul collegamento Sasso Marconi-Vergato da parte di Anas, ci auguriamo si possa procedere altrettanto spediti per dare una risposta concreta ai problemi della Porrettana".

"Abbiamo smontato l’impalcatura del ponte, degradata e non più recuperabile, realizzando una super sovrastruttura in acciaio e calcestruzzo. È un ponte completamente rinnovato, lo abbiamo reso più sicuro e gli abbiamo allungato la vita. Lo abbiamo smontato come se fosse un grande Lego, solo questo ci ha consentito di recuperare tre mesi di tempo sui lavori", ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, affiancato dal commissario straordinario di Governo, Eutimio Mucilli.

Le vicende recenti che hanno portato alla chiusura e alla riapertura sono state riassunte dal sindaco Parmeggiani, che ha ricordato l’allarme e le firme raccolte dal comitato dei cittadini che segnalò col corredo di centinaia di firme lo stato di degrado dei piloni e dei travi in cemento armato. Poi i primi interventi di monitoraggio e vani tentativi di consolidamento. Fino alla raffica di ordinanze di chiusura dal 22 dicembre 2020. Poi le proteste, le manifestazioni, il tavolo istituzionale in Regione, fino alla vera svolta, quella del 15 marzo 2021, quando la competenza del ponte è passata da Città metropolitana ad Anas, e il governo ha nominato il commissario straordinario affidandogli potere e fondi per portare a termine quanto prima, la riqualificazione del ponte e la realizzazione del nodo di Casalecchio. Così ieri tra il ministro Salvini (e il sottosegretario Bignami) e il governatore Bonaccini (con l’assessore Taruffi) con la benedizione del parroco don Paolo Russo si è registrata una tregua nella competizione ad attribuirsi il merito del completamento dell’opera.