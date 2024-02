Da Zerbin a Djuric, Popovic e Maldini Junior. Le nuove armi a disposizione di Palladino

Quattro acquisti, altrettante cessioni, solo un obiettivo mancato, ovvero l’uscita di Davide Bettella. Ci ha lavorato a lungo il Monza, fino al gong: in B c’erano squadre interessate - il Palermo che lo conosceva bene, la Reggiana di Nesta in extremis - ma l’accordo non si è trovato. Così lo sfoltimento della rosa di Palladino si ferma a Franco Carboni, Cittadini, Maric e Lamanna, spostatosi di qualche chilometro verso Lecco. Con Milan Djuric e Alessio Zerbin, invece, il tecnico ha due titolari in più. Più attesa servirà, invece, su Daniel Maldini e ancora di più sul giovane Popovic. Contro l’Udinese è attesa la prima nuova versione dell’undici: i segnali dell’esterno ex Napoli subentrato contro il Sassuolo spingono verso il suo schieramento dall’inizio a sinistra, mentre dall’altra parte Birindelli ha convinto. Diverso, quindi, il discorso relativo all’attacco: le risposte di Dany Mota e Colpani non mettono in dubbio la loro conferma, anche se al vaglio dell’allenatore resiste l’ipotesi che i due possano coesistere con l’arretramento del portoghese al fianco del Flaco. Ha resistito, invece, ai corteggiamenti soprattutto dalle estero il più giovane dei Carboni, Valentin: fino a giugno se lo godrà il Monza. Michael Cuomo