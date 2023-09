"Dacci 30 euro o ti facciamo pestare". Due studenti nei guai per estorsione

"Dacci 30 euro o ti facciamo picchiare da un ragazzo del Pilastro". I carabinieri di Pianoro hanno denunciato due studenti – un 18enne italiano e un 16enne tunisino – per estorsione in concorso. È successo nel pomeriggio del 19 settembre, quando i militari sono stati informati da una mamma che il figlio 12enne aveva subito un’estorsione all’interno di un centro culturale giovanile. In particolare, la donna ha riferito ai militari che verso le 16, il figlio 12enne, mentre si trovava in compagnia di un coetaneo, era stato avvicinato da due ragazzi più grandi che gli avevano chiesto 30 euro per evitare di essere picchiato da un ragazzo del Pilastro. Alla risposta negativa del 12enne che non era in grado di soddisfare la loro richiesta perché senza soldi, i due ragazzi si sono adirati e gli hanno strappato di dosso la felpa. I due gli hanno poi intimato di andare a casa a prendere i 30 euro e di fare immediato ritorno dietro minaccia che, se non avesse obbedito, lo avrebbero picchiato assieme a un ragazzo del Pilastro. Il 12enne, impaurito, dopo essersi fatto prestare la bici da un altro amico che si trovava nei paraggi, si è recato a casa e, dopo aver prelevato i 30 euro dal salvadanaio, è tornato al centro culturale giovanile, dove ad attenderlo c’erano i due ragazzi in attesa di ricevere la somma chiesta. Ricevuti i soldi, i due ragazzi si sono allontanati senza restituire la felpa. Qualche ora dopo, la mamma del 12enne, venuta a conoscenza dei fatti, si è presentata al centro culturale giovanile e dopo aver individuato i due presunti autori del fatto, ha avvisato i carabinieri che hanno ricostruito i fatti. I due ragazzi denunciati avevano utilizzato i 30 euro per comprarsi delle pizzette, delle birre e anche per effettuare delle scommesse sportive.

z. p.