Non c’è pace per la baracchina dei panini davanti all’ospedale Maggiore. Un copione che si ripete quello avvenuto venerdì sera, conclusosi con l’arresto di tre persone da parte della polizia, intervenuta per soccorrere il ragazzo dietro al banco, vittima di un ’assalto’ da parte dei soggetti, tutti di origine romena e completamente ubriachi. Tutto è iniziato intorno alle 23,15, quando i ‘clienti’ di 41, 25 e 28 anni si sono presentati, chiedendo prima delle birre, che gli sono state subito servite. Poi pretendendo, con tono minaccioso di avere dei panini e ulteriori birre senza pagare. "Se non ti sbrighi ti ammazziamo", hanno detto i tre al ragazzo, originario del Bangladesh. Che, a quel punto, spaventato, ha chiamato il suo titolare, che ha a sua volta allertato il 113. Vedendo il giovane al telefono, pensando che stesse parlando con la polizia, i tre sono diventati ancora più violenti: "Adesso ti tagliamo la gola", gli hanno detto. Poi uno, con una bottiglia, lo ha colpito su un braccio, mentre un compare rompeva il frigorifero delle birre e prendeva un’altra bottiglia, con cui minacciava anche lui il povero dipendente. L’altro, intanto, prendeva a calci la porta del furgoncino, nel tentativo di sfondarla ed entrare dentro.

Le Volanti sono arrivate in questo frangente e i tre hanno diretto quindi le loro attenzioni sui poliziotti, colpendoli e spintonandoli, finendo per ferire un agente, procurandogli un trauma alla spalla per sette giorni di prognosi. Non senza fatica i tre, tutti carichi di precedenti, anche per rissa e reati contro la persona, sono stati alla fine bloccati e arrestati. Rispondono di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni finalizzate alla rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il dipendente della baracchina, accompagnato al vicino pronto soccorso del Maggiore, è stato medicato.

La vicenda riaccende le preoccupazioni del personale dell’ospedale e dei residenti della zona, per i frequenti episodi violenti spesso causati da soggetti che gravitano tra il Maggiore e i vicini Prati di Caprara, la cui presenza molesta è stata più volte segnalata alle forze dell’ordine.

n. t.