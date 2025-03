Dagli alberi alla poesia, tutto fa cultura

E’ pronto il programma delle attività culturali 2025 del Comune di Castel Maggiore. E’ stato presentato al consiglio comunale nell’ultima seduta nei giorni scorsi, e raccoglie istanze del territorio, proposte della consulta culturale e idee dell’amministrazione comunale.

"Il cartellone – spiega la vicesindaca Maria Vittoria Cassanelli (nella foto), titolare della delega alla promozione culturale –, si rivolge a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché ciascuno possa contribuire a costruire un’identità culturale che sia specchio della nostra città". A parere della vicesindaca, il centro del programma è l’incontro, perché l’amministrazione comunale crede che sia proprio nello scambio che si costruisce l’identità personale e collettiva, il senso profondo di una comunità. Il programma culturale punta alla promozione del libro: lettura e scrittura; alle arti performative: teatro, musica, danza; alle arti figurative; alle pari opportunità e alla valorizzazione delle diversità; alle tradizioni, la storia e la memoria; all’educazione civica; alla legalità e alla pace. E ancora al benessere della persona e della collettività; alla valorizzazione del territorio e all’ambiente.

"Il programma – continua Cassanelli – è in divenire e altre nuove proposte, in via di definizione, si aggiungeranno durante il corso dell’anno, in particolare per quanto riguarda la programmazione estiva". Primo appuntamento è il ‘Festival dell’albero - radici per il futuro’, iniziato venerdì scorso e che andrà avanti fino al 12 aprile prossimo. Il festival porta l’attenzione sull’importanza degli alberi nella vita umana, in un mese di eventi pensati per cittadini di ogni età, dall’infanzia all’età adulta come la tradizionale messa a dimora di nuove essenze vegetali da parte di scuole del territorio e Legambiente.

Su questi presupposti è nata l’idea di un intero mese di attività che possa attraversare luoghi, culture e generazioni di Castel Maggiore, coinvolgendo il Pas - Parco del sapere Ginzburg, il centro di lettura Isola del tesoro, il Junior poetry festival, il cui programma è disponibile sul sito Internet del Comune. "Una particolare attenzione – aggiunge l’assessora – è stata riservata alla comunicazione, con l’apertura di nuovi canali social, e una sezione del sito web del Comune dedicata al cartellone delle attività culturali. E ancora, stamperemo un calendario eventi staccabile che accompagnerà le uscite del periodico bimestrale comunale".

