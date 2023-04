Dagli anni Sessanta molte cose sono cambiate La lezione sempre viva di don Milani

Dagli Anni ‘60 fino ad oggi sono cambiate molte cose riguardo alla disabilità. All’inizio molti bambini, se avevano qualche difficoltà, venivano mandati in scuole speciali. Don Lorenzo Milani fu uno tra i primi insegnanti ad accorgersi che il trattamento che avveniva in queste scuole non rispettava i bambini, perciò nel 1967 scrisse il libro ’Lettera ad una professoressa’ in cui denunciava la scuola italiana che scoraggiava i più deboli e spingeva avanti solo i più forti. Un grande traguardo è stato raggiunto con la legge n.517 del 1977, che ha abolito le classi differenziali e ha inserito i bambini con disabilità nelle classi comuni, in modo che riuscissero a socializzare con tutti. E noi cosa possiamo fare per favorire l’inclusione? Sviluppare l’empatia, ovvero la capacità di metterci nei panni degli altri, renderci conto che la diversità non è uno svantaggio perché dalla relazione con gli altri ognuno di noi può imparare qualcosa. Inoltre nella vita quotidiana ci sono tante barriere che ostacolano le persone con disabilità, per questo è molto importante capire come modificare il contesto in modo tale da permettere a tutte loro di essere autonome nella vita di tutti i giorni.