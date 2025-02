Dagli anni Settanta . Merlot unico amore

Un secolo e mezzo di vendemmie è ciò che racconta la cantina di Vistorta, azienda agricola fondata nel 1872 nel verde di Salice, primo comune che segna il passaggio dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. A BolognaFiere non ci sono solo le prelibatezze della produzione vitivinicola, ma anche la tradizione dell’azienda, che si sviluppa su "220 ettari, non solo di vino ma anche di altre produzioni, destinate all’alimentazione umana – comincia Alec Ongaro, responsabile della produzione –. Sono diverse le sfide che viviamo, a partire dagli anni Settanta, quando abbiamo deciso di produrre un unico vino". Da una "dozzina di vini, siamo passati a uno solo, frutto di ricerca e studio, trovando nel Merlot il prodotto principale da produrre, in base al suolo, la presenza di acqua e la ventilazione – specifica Ongaro –. A Vistorta c’è un microclima particolare, visualizzato già 150 anni fa, da quando si produce uva per fare il vino". Oltre a questo, "negli anni 2000 abbiamo cambiato il modo di pensare le piante, che non sono solo produttrici, ma esseri che devono vivere. Poi, a metà degli anni 2000, poi, la conversione all’agricoltura biologica per l’intera azienda".

In campo, "la produzione del Merlot Vistorta con la ricerca di eleganza e longevità: presentiamo quello del 2018, il più giovane, che ha alle spalle una storia che arriva fino all’annata del 1996. Portiamo anche Bianca, un Tocai Friulano, e Brando, ulteriore Merlot frutto di un’altra ricerca che va nella direzione della valorizzazione assoluta della materia".

m.m.