Dagli scontrini uno sconto per i campi estivi

Un’iniziativa che coinvolge la comunità e i commercianti di Ozzano prende il via in questi giorni: ’Uno scontrino per i campi estivi’. L’iniziativa, organizzata dal comitato degli operatori economici ’Centrozzano’ mira a sostenere – attraverso gli acquisti nei negozi della rete commerciale di prossimità – le famiglie ozzanesi, contribuendo alle spese per i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi e offrendo ai giovani l’opportunità di partecipare a esperienze educative e ricreative durante l’estate. Ideata da Centrozzano, promossa col patrocinio del Comune, il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna e il contributo degli sponsor Ar-PA, Banca di Bologna, Fatro, Logimatic, Silea l’iniziativa è giunta alla sua seconda edizione. Lo scorso anno si concluse con un successo: oltre 3mila euro in buoni ridistribuiti da utilizzare per le famiglie dei ragazzi che frequentano i centri estivi.

Tra l’1 e il 31 maggio, le famiglie e i consumatori che faranno spesa nei negozi del comitato Centrozzano dovranno semplicemente conservare gli scontrini e riconsegnarli in una qualsiasi delle attività associate al comitato. Dopo un controllo che verificherà la regolarità degli scontrini, sarà consegnato loro un buono corrispondente al 10% dell’importo totale degli scontrini validi presentati. L’importo del buono verrà poi scalato dal costo di iscrizione ai campi estivi. I buoni saranno successivamente rimborsati alle società che organizzano i corsi estivi – pubbliche e private – da parte del comitato. "L’iniziativa conferma l’attenzione che i commercianti hanno nei confronti della collettività e rappresenta un aiuto concreto per le famiglie: sostenere le spese dei centri estivi è un reale incentivo e al contempo un’azione che si lega perfettamente al circolo virtuoso per sostenere il commercio di vicinato. Il comitato commercianti di Ozzano anche quest’anno ha in programma una serie di attività importanti fino a dicembre, alcune delle quali sono diventate un punto di riferimento", dichiara Matteo Di Oto, assessore alle Attività produttive del Comune.

"Da anni le attività commerciali in tutta l’area metropolitana – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – oltre a valorizzare il territorio con la loro presenza e il presidio che sanno garantire nel nostro tessuto urbano, contribuiscono a tante iniziative che ravvivano la vita dei nostri borghi, paesi, città. Il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna a questa attività che tiene viva l’economia di prossimità non è mai mancato, così come l’impegno sul piano organizzativo, nella comunicazione e nella promozione delle tante idee e iniziative e della creatività che il commercio di vicinato sa esprimere e sviluppare".

Zoe Pederzini