Dai Berliner al palco del Manzoni Ecco il fascino del clarinetto

Fra gli strumenti a fiato, il clarinetto è quello che vanta maggiori velleità solistiche e predisposizioni concertistiche in tutti gli ambiti musicali, dal classico al jazz al folk. Andreas Ottensamer, primo clarinetto dei Berliner Philarmoniker, ben lo sa e non fa troppe distinzioni di repertorio.

Per la prima volta a Bologna, con il pianista José Gallardo sarà protagonista domani sera del concerto di Musica Insieme (Auditorium Manzoni, ore 20.30). Se al centro della serata propone quel capolavoro assoluto del tardo Romanticismo ch’è la ’Sonata in Fa minore’ di Johannes Brahms, la fa seguire dalla seconda ’Pocket-Size Sonata’ di Alec Templeton, esponente del jazz americano d’inizio Novecento, lasciando poi il solo pianista a cesellare la quarta Ballata di Chopin. "Nei miei programmi – dice Ottensamer – cerco di far luce sulle differenti prospettive dei compositori e nello stesso tempo cerco un ’mood’ comune. Ad esempio, la musica francese e il jazz si abbinano facilmente: sia Chopin che Templeton hanno accordi che creano atmosfere ‘morbide’, scorrevoli, ovviamente partendo da diverse modalità sonore. Sarà interessante per il pubblico ascoltare i vari linguaggi dei compositori in programma, ma in ogni caso non credo nella divisione dei generi... In fondo, dove inizia il jazz e finisce la classica?". Il programma si apre con 5 ’Romanze senza parole’ di Felix Mendelssohn, capisaldi del pianismo romantico, proposti eccezionalmente con il clarinetto. "Quei miei arrangiamenti – prosegue Ottensamer – sono una sorta di ‘Covid Project’: ho passato la maggior parte della vita a creare nuovi arrangiamenti dei pezzi che amavo di più, e già da ragazzino mi piaceva trascrivere le ’Romanze’ di Mendelssohn. Ognuna custodisce una melodia diversa: io ho solo cercato di farla emergere con la voce del clarinetto, selezionando quei pezzi che idealmente si avvicinano di più al mio strumento, per farmi trasportare ed aprire un nuovo mondo sonoro, prima di tutti a me stesso. Se hai un progetto, qualcosa che hai sempre voluto fare, rendere quel progetto reale è il più grande obiettivo da raggiungere: più importante di tutti i premi vinti". La presenza del pianista José Gallardo al suo fianco non è quella di un mero accompagnatore: "Suonare con José è davvero stupendo: ci conosciamo da tantissimo tempo. In Svizzera abbiamo fondato il Festival di Bürgenstock, di cui siamo entrambi direttori artistici. Ci uniscono grandi idee e una grande amicizia. È una vera gioia suonare con lui e so che il pubblico se ne rende conto".

Marco Beghelli