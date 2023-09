Dai cammini alla buona tavola. Ecco l’Appennino all’aria aperta

Dopo la fiera agricola la fiera dell’attività all’aria aperta. Prima edizione sabato e domenica prossima al Borgo di Colle Ameno e al Parco del Chiù di Sasso Marconi per Appennino Outdoor Fest, una due giorni interamente dedicata all’outdoor, con escursioni, prove, dimostrazioni, incontri e degustazioni per conoscere meglio i cammini e le ciclovie che attraversano l’Appennino Tosco Emiliano. Kermesse organizzata da Appennino Slow col Comune di Sasso, l’associazione Parco del Chiù e numerose realtà del territorio legate al mondo outdoor. Obiettivo principale: promuovere il territorio che da Sasso sale verso la montagna abbracciando le valli del Reno e del Setta: un territorio che, con le sue colline, i suoi sentieri e i suoi tracciati storici, rappresenta una meta apprezzata da camminatori e cicloturisti, ma anche da tante famiglie. Per consentire ai visitatori di toccare con mano la ricchezza di questo territorio, gli organizzatori hanno messo a punto un ricco programma di eventi e attività all’aperto: percorsi in bicicletta, passeggiate, dimostrazioni e tour enogastronomici per pedalare o camminare in gruppo e scoprire i prodotti tipici del territorio. Dal bike village allestito al parco del Chiù partiranno poi escursioni in e-bike, mountain bike e gravel bike, mentre le visite guidate programmate per l’occasione saranno l’occasione per conoscere meglio il settecentesco borgo di Colle Ameno e gli itinerari marconiani che si snodano sulle colline sassesi.

Alle attività ‘sul campo’ si accompagneranno una serie di incontri informativi, programmati nelle sale pubbliche di Colle Ameno: un’occasione per conoscere meglio i grandi cammini come la Via degli Dei, viaggiare virtualmente lungo itinerari meno conosciuti ma sempre più apprezzati dagli escursionisti. Alle 18 di sabato, dopo il convegno sul turismo dei cammini, verrà proiettato il documentario ’187 a.C. Flaminia Militaris’, di Martina Mari, il viaggio dei legionari romani a piedi da Bologna a Fiesole per ricordare gli scopritori della Flaminia Militare Franco Santi e Cesare Agostini. "Dopo le difficoltà generate dal maltempo di maggio le vie sono tutte percorribili e in queste settimane si registra una grande ripresa di frequentatori che amano l’Appennino e il turismo lento che gli è proprio", hanno detto in sede di presentazione il sindaco Parmeggiani, l’assessore Lenzi, e il consigliere di Appennino Slow Silverio Ventura. Mentre la consigliera delegata di Città metropolitana Barbara Panzacchi ha candidato Sasso a capofila della rete di informazione turistica di tutto l’Appennino.

g. m.