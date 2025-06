Dai cantieri alla cybersecurity. Al via il Symposium di Efce

Non c’è vera competitività e sostenibilità senza sicurezza. A tutti i livelli ed in tutti settori industriali: dalla sicurezza nei cantieri a quella delle strutture, a quella dei processi sino alla cybersecurity ed ai big data gestiti dalla AI. È quanto sta emergendo al 18° Efce Loss Prevention Symposium, che si tiene in città da oggi all’11 giugno. Un evento di riferimento per ricercatori, professionisti e manager nel settore della sicurezza industriale e della prevenzione dei rischi nell’industria organizzato dal “Working Party on Loss Prevention and Safety Promotion” di Efce (Federazione Europea di Ingegneria Chimica) e da Aidic (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica).

In un contesto caratterizzato da una forte accelerazione delle sfide legate al cambiamento climatico e alla transizione energetica, l’industria si trova a dover affrontare nuove frontiere di rischio e innovazione. La crescente diffusione di tecnologie digitali avanzate, come intelligenza artificiale, robotica, machine learning e digital twins, sta rivoluzionando le strategie di gestione della sicurezza, richiedendo approcci proattivi e multidisciplinari.

Il Symposium si propone di esplorare queste tematiche cruciali, con un focus particolare sui rischi emergenti e sulle strategie di adattamento e decarbonizzazione. "E’ fondamentale diffondere la cultura della sicurezza", ribadisce il presidente di Efce, Giorgio Veronesi.