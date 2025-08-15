"Dai dispostivi acustici alla segnaletica Braille. La nostra accoglienza inclusiva per tutti"

Il lato oscuro del web
Alessandro Caporaletti
15 ago 2025
AMALIA APICELLA
All’85 del lungomare di Riccione, il bagno Giulia è tanto attento allo sport quanto all’inclusività. Ai campi da beach volley, calcetto e teqball (amato dai giovani per il fitto calendario di tornei), ci sono spazi progettati per garantire autonomia e libertà di movimento a ogni ospite.

"La spiaggia è sostenibile e inclusiva – sottolinea il titolare Matteo Giovanardi (foto) – L’attenzione è al benessere di tutti, delle persone e dell’ambiente. Abbiamo installato un segnalatore acustico per aiutare le persone non vedenti a fare il bagno e un amplificatore di frequenze all’accoglienza per le persone non udenti. Oltre a pannelli solari, sistemi di recupero delle acque e materiali eco-compatibili per ridurre l’impatto ambientale".

Le cabine sono ampie e i percorsi privi di barriere architettoniche. Una disposizione che facilita gli spostamenti, anche a chi utilizza ausili per la mobilità.

La spiaggia, poi, è ricoperta dalla segnaletica Braille e le persone non vedenti possono portare il proprio cane fino alle prime file di ombrellone. Ci sono, infine, lettini rialzati che agevolano il passaggio dalla sedia a rotelle. Perché il mare sia un’esperienza accessibile e piacevole per tutti.

