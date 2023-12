Dai droni agli incubatori, obiettivo prevenzione

Droni per ispezionare il territorio, laboratori mobili, software di campionamento, sistema di incubazione per microscopia in live imaging, fotoionizzatore portatile, incubatori per batteri e funghi. Sono alcune delle strumentazioni che potranno essere acquistate grazie ai quasi 9,6 milioni di euro assegnati dalla Regione con fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, corollario del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza –, per progetti relativi a salute, ambiente e clima.

È la terza delle cinque tranche di finanziamenti che destina risorse a tutti i beneficiari del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (Srps), previsto dal Pnrr e avviato in Emilia-Romagna nel 2022. Complessivamente sono oltre 26 milioni di euro le risorse messe a disposizione fino al 2025 per il Sistema Srps, che ora entra nel vivo.

Dalla Giunta regionale il via libera alla ripartizione dei fondi, mentre in questi giorni si riunisce per la prima volta il Comitato strategico, composto dai rappresentanti degli Enti che costituiscono il Srps, che ha il compito di migliorare e coniugare le politiche e le strategie di prevenzione primaria e di risposta in riferimento agli impatti sulla salute associati a rischi ambientali e climatici.

"Il nostro Sistema Srps – commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – sta procedendo e con queste risorse messe a disposizione di tutti i beneficiari facciamo un passo avanti verso un’azione di ricerca coordinata, per la prevenzione e la promozione della salute delle nostre comunità".