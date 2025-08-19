Dai grandi concerti alla Carrera. Benvenuto Settembre Castellano

Il cibo, lo sport, la cultura. Concerti, sagra, premiazioni, raduni e feste. Il Settembre Castellano fa il pieno e "racchiude i pilastri fondamentali della nostra comunità, dove uniamo l’identità. Settembre è il mese più vivo". A dirlo è Francesca Marchetti, sindaca di Castel San Pietro, durante la conferenza stampa di presentazione del Settembre Castellano, un evento che chiude l’estate e apre le porte all’autunno sulle ali dell’entusiasmo. Il tutto, unendo ogni generazione possibile. Dai giovani che correranno la Carrera ai più adulti che si rittroveranno a tavola per la Festa castellana della braciola.

"Un momento davvero speciale", continua Marchetti, che ci tiene a ringraziare l’assessore alle Politiche culturali Claudio Carboni, i volontari, le associazioni e chiunque dà una mano per organizzare l’evento. In primis Barbara Emiliani, dirigente dell’Area servizi amministrativi del Comune, e Rita Lugaresi, responsabile dei Servizi turistici e culturali, sedute entrambe al suo fianco. Così, quest’anno, anche l’Arena di Castello entra ufficialmente nel programmone. E lo fa dal 24 agosto con gli ultimi appuntamenti cinematografici, oltre a due esibizioni dal vivo di spessore con il pianista Nicola Piovani, mercoledì 27 alle 21 con ’Note a margine’, e sabato 30, alle 21.30, con il live di Irene Grandi per ’Fiera di me’ tour 2025. Proprio nel weekend del 29, 30 e 31 spazio alle frazioni con Poggio Grande in festa. Lunedì primo settembre sarà invece, dalle 20.30, piazzale Dante in festa. Dal 2 al 25 aprirà le porte Locanda Slow, una vetrina enogastronomica della città che racchiude i sapori e i colori delle più antiche tradizioni castellane. Il 6 settembre ecco invece la Festa dello sport in zona Casatorre, mentre il giorno successivo in piazza XX Settembre, alla mattina, ci sarà il 33° raduno cicloturistico dell’Asd Sillaro. Spazio anche ai commercianti con via Manzoni in festa (il 6) e la Festa del borgo (il 9, tra via Mazzini e via Cavour).

Ecco quindi, il 10 alle 21, il concerto del Corpo bandistico locale con il maestro Giuseppe Lentini. Dall’11 al 14 invece spazio al Ristoro della sagra in piazza Acquaderni, a cura della Pro Loco, con i prodotti tipici del territorio. Momento clou il concerto in piazza XX Settembre di Paolo Belli, giovedì 11 settembre alle 21, con il cantautore che festeggia i 35 anni di carriera insieme alla sua Big Band, composta da 12 musicisti. Dopo Carrera e Festa castellana della braciola, venerdì 19 settembre alle 17 l’Arena aprirà l’area conferenze per il progetto Zenit, un confronto tra i diversi amministratori dei Comuni dell’entoterra.

Nicholas Masetti